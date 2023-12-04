Майк Джонсон утверждает, что американский президент покрывает своих родственников.

Спикер Палаты представителей Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон в интервью Fox News заявил, что американскому президенту Джо Байдену необходимо вынести импичмент в связи с попытками Белого дома воспрепятствовать расследованию преступлений, совершаемых семьёй главы государства В частности речь про сына президента - Хантера Байдена, самой скандальной фигуры его семьи.

По словам спикера нижней палаты, он с председателем Республиканской конференции Палаты представителей Элизой Стефаник дважды работал в команде по защите экс-президента Дональда Трампа от импичмента, но это другое, ведь тогда демократы якобы использовали вотум недоверия «в наглых партийных политических целях»

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Джонсон утверждает, что несколько комитетов проделывают огромную работу по поиску доказательств правонарушений в семье Байдена, но их все Белый дом блокирует, скрывая тысячи страниц с фактами.

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Если опираться на историю Соединённых Штатов Америки, импичмент выдвигался по отношению к президентам множества раз, к Трампу его применяли целых два раза (самое большое количество), но реальный эффект от вотума недоверия был лишь в нескольких случаях. Порой политики просто уходили в отставку, чувствуя давление общественности.