Администрация Байдена балансирует между помощью израильтянам в самообороне и давлением прогрессивного крыла Демократической партии, выступающего за минимизацию гражданских потерь

С недавних пор Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила свою наземную операцию в секторе Газа после обмена пленными с палестинским движением ХАМАС. Израильская сторона обвинили палестинцев в нарушении условий перемирия, а палестинская - обвинила израильтян.

Издание BBC пишет, что Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен несколько раз посетил израильское государство, подчеркнув, что американские власти солидарны с правом Израиля на самооборону, но при этом требуют от израильских властей соблюдать международные гуманитарные законы.

реклама

Блинкен выразил ожидание американцев, что Израиль предпримет меры по защите жизней гражданского населения, недопущения значительного перемещения людей и минимизации ущерба критически важной инфраструктуре Газы.

Известно, что следующая фаза израильских наступательных операций напрямую связана с поражением инфраструктуры и руководства ХАМАС, которое, по утверждению израильских властей, скрывается среди мирного населения. Ситуация вызывает определённые опасения по поводу больших жертв среди гражданского населения.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В то же время в Белом доме складывается сложная внутриполитическая картина, при которой американскому президенту Джо Байдену необходимо балансировать между поддержкой Израиля и интересами прогрессивного крыла Демократической партии, выступающего за минимизацию потерь среди гражданской инфраструктуры и населения.