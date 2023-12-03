«Военная сила, которую мы демонстрируем, поможет в достижении мира», - добавил американский генерал.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки генерал армии Чарльз Браун в эфире на YouTube-канала Reagan Foundation заявил, что его страна готова к конфликту с Китаем, но при этом стремится его избежать.

По словам американского генерала, американская готова ко всему, но в то же время стремится быть готовой настолько, чтобы конфликта не произошло. Он также отметил, что достичь мира поможет военная сила: «Военная сила, которую мы демонстрируем, поможет в достижении мира»

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Браун считает самой важной составляющей в этой «борьбе» это продолжение диалога с союзниками и противниками. Он подчеркнул необходимость открытия каналов военной связи.

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Стоит напомнить, что в ходе ноябрьского разговора американского президента Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпинем стороны сошлись на необходимости восстановить взаимодействие на военном уровне. Правда, сразу же после этого Байден в очередной раз назвал Цзиньпиня диктатором (если быть точнее, то подтвердил, что не отказывается от своих слов), что конечно же не оценили в Министерстве иностранных дел Китая.