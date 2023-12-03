Его адвокаты требуют перевода в изолятор Службы безопасности Украины.

В ноябре 2023 года украинский депутат Александр Дубинский, состоящий в правящей партии «Слуга народа», был арестован по обвинению в государственной измене. Утверждается, что он сотрудничал с Главным управлением Генерального штаба России (бывшее ГРУ СССР) под позывным «Буратино», осуществляя в своей стране информационно-подрывную деятельность в пользу российских властей. Депутата поместили в Лукьяновский следственный изолятор (Киев)

Сейчас же появилась информация, что Дубинского избили в пенитенциарном учреждении, предварительно переведя в другую камеру. На место прибыли врачи, констатировавшие многочисленные гематомы. Следственно-оперативная группа также посетила депутата, но отметила, что следственные изоляторы не относятся к системе полиции, хотя работать по этому инциденту будет.

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Украинский депутат написал письмо, в котором подтвердил, что 2 декабря после перевода в другую комнату его с часу до трёх избивали. Есть подозрение на перелом рёбер. После избиения он сидел на стуле в прихожей до 11 часов утра.

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Адвокаты Александра Дубинского требуют его перевода в следственный изолятор Службы безопасности Украины, учитывая обращение к нему в общих изоляторах.