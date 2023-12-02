Хотя есть информация, что украинские силы всё же удерживают северо-запад города.

Вчера в российских средствах массовой информации начали писать о том, что российской армии удалось взять под свой контроль город Марьинка в Донецкой области, тем самым завершив бои за населённый пункт с населением 10,7 тысяч человек, продлившиеся двадцать месяцев.

Аналитик Bild подтвердил, что российским военным действительно удалось взять под контроль город полностью. Последние украинские силы были вытеснены из города, а сам населённый пункт полностью разрушен.

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Марьинка находится в непосредственной близости от зоны боевых действий после 2014 - 2015 года, а активизировавшееся в 2022 году российское наступление позволило российской армии взять под контроль большую часть города, хотя в западной части украинцы всё же удерживали оборону до последнего времени.

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Есть и другая информация, по которой бои за город всё ещё продолжаются. Военный корреспондент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Евгений Поддубный утверждает, что украинское присутствие сохраняется в Марьинке на северо-западе города. Однако он сомневается, что это присутствие продлится долго.

