Сейчас боевые действия переходят в новую фазу - добавил он.

Несколько месяцев назад стало понятно, что украинское контрнаступление окончательно потеряло обороты, а попытки наступать не имеют смысла. На Западе это связывают с тем, что украинское военное командование перешло к тактике применения небольших групп, но в Киеве назвали это необходимой мерой, чтобы минимизировать потери в ходе «мясных штурмов», которое хотели увидеть союзники.

Очевидно, что в такой ситуации логичным решением было бы свернуть наступательную операцию, опираясь на обнаруженные препятствия в виде минных полей, хотя подобное решение могло стать фатальным для украинских властей, просивших об оружии для возвращения своих территорий.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press согласился с тем, что контрнаступление не принесло желаемых результатов и это неоспоримый факт. Украинские власти рассчитывали на более быстрое продвижение. Он также добавил, что сейчас конфликт переходит в новую фазу боевых действий.

Украинский президент отмечает, что украинская армия не отступает, они выдерживают натиск второй армии в мире - и он этим доволен. Однако его смущает, что украинская армия несёт потери и помощь от Запада не та, на которую рассчитывали в Украине:

«Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть доволен, но и не могу слишком сильно жаловаться», - говорит Зеленский.

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Причиной провала контрнаступления Владимир Зеленский называет ограниченные размеры Вооружённых сил Украины, не позволяющие вести быстрое наступление, и получение не всего оружия, о котором украинские власти просили союзников. Но это не значит, что мы должны сдаться - заключил украинский президент.