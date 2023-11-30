Слова чиновника из Государственного департамента передаёт издание Reuters.

Издание Reuters, ссылаясь на результаты недавней встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, пишет о том, как высокопоставленный чиновник Государственного департамента Соединённых Штатов Америки выразил сомнения в возможности заключить мир по Украине до 2024 года.

По мнению чиновника, российский президент Владимир Путин не подпишет мирное соглашение или хотя бы значимый документ подобного рода до того, как увидит результаты президентских выборов в Соединённых Штатах Америки 2024 года. Есть риск того, что к власти придёт экс-президент Дональд Трамп, критикующий поддержку украинской армии Вашингтоном.

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Неназванный чиновник отвечая на вопрос, выражает ли он личное мнение или определяет позицию американского правительства, сказал, что его точка зрения широко распространена.

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По вышеуказанным причинам он утверждает, что НАТО готово поддерживать Украину в следующем году, так как не рассчитывает на подписание мира. При этом чиновник не объяснил, как именно смена власти в штатах может поменять на поддержку Киеву от американских властей.