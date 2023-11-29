Текущий поддержки хватает только на выживание украинцев, но не на продвижение.

Бывший командующий американской армией на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Соединённые Штаты Америки до сих пор не смогли предоставить Украине всё необходимое, чтобы украинская армия одержала победу. Текущей поддержки хватает только на выживание.

Американский генерал считает, что главной целью штатов является готовность «по-настоящему посвятить себя победе Украины» и этого пока не удалось достичь. При этом он гордится оказанной помощи украинцам, но считает её недостаточной.

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Ходжеса также возмущает критика результатов украинского контрнаступления среди американских властей, которое завершилось позиционной борьбой. Он утверждает, что Соединённые Штаты Америки никогда бы не отправили свою армию в наступление, имея столько ресурсов, сколько у Украины. Изначально американцы добились бы полного превосходства в воздухе и разминирования минных полей огромным количеством инженерной техники.

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Бен Ходжес является одним из сторонников поддержки Украины, который призывал передать стране американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Однако он признал, что в текущих обстоятельствах вернуть Крымский полуостров украинцам не удастся.