Они распространяться на весь сектор Газа.

Недавно Израиль и ХАМАС продлили четырёхдневное перемирие, которое теперь завершится утром 29 ноября. Однако израильские власти не отказываются от своей цели по ликвидации палестинских сил в секторе Газа. Более того, теперь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет действовать по всей территории анклава.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что после окончания перемирия боевые действия в Газе станут интенсивнее и распространяться на всю территорию сектора.

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Глава израильского оборонного ведомства также отмечает, что палестинцы воспользовались прекращением огня для перегруппировки. Именно это изначально смущало израильскую сторону в заключении перемирия с ХАМАС, однако власти всё же пошли на такой шаг, чтобы освободить часть пленников.

Учитывая возможную перегруппировку, которую в ЦАХАЛ предусмотрели, после возобновления боевых действия израильская армия начнёт вновь массированные обстрелы с помощью военно-воздушных сил и артиллерии, а потом опять перейдёт к наземному продвижению.

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Ранее была новость о том, что Илон Маск посетил Израиль и встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Бизнесмен запланировал встречи с другими израильскими чиновниками, которые обязательно попросят его предоставить Starlink в пользование израильской армии.