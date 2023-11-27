Израильские власти заинтересованы в том, чтобы освободить как можно больше пленников.

Издание The Times of Israel, ссылаясь на информацию от пресс-службы Белого дома, сообщает о недавних телефонных переговорах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и американского президента Джо Байдена, в ходе которых лидеры двух государств обсудили четырёхдневное перемирие в секторе Газа. Стоит напомнить, что штаты отыгрывали посредническую роль в режиме прекращении огня.

Обе стороны выразили заинтересованность в том, чтобы освободить ещё как можно больше заложников. Нетаньяху допускает продление режима прекращения огня, если ХАМАС продолжить отпускать по десять заложников в день.

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Однако глава израильского правительства в разговоре с Байденом подчеркнул, что Израиль не отказывается от своих военных целей в Газе. Страна по-прежнему планирует ликвидировать ХАМАС и как только перемирие закончится, израильская армия приступит к ведению боевых действий в секторе.

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Четырёхдневное перемирие в секторе Газа вступило в силу 24 ноября в 07:00 по ближневосточному времени. До его завершения осталось чуть более суток. За это время в Газу успели ввезти гуманитарные грузы, а палестинцы имели возможность покинуть север сектора, но далеко не все воспользовались такой возможностью.