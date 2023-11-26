Российские военные предприняли попытки восстановить контроль над утраченными позициями и продвинуться на желаемых направлениях

В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины рассказали, что за последние сутки российская армия активно проводила наступательные операции сразу на четырёх направлениях, но столкнулась с сильным сопротивлением со стороны украинских военных. Всего за день Вооружённые силы Украины насчитали 42 боевых столкновения на самых разных направлениях.

Южное направление. В Запорожской области россияне попытались вернуть утраченные позиции, в частности в районе Работино. Был проведён обстрел двадцати населённых пунктов области, а также четыре штурмовых атаки на направлении.

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Купянское направление. Штурму подвергнуто и Купянское направление в Харьковской области, где российские военные вели сражения за районы Синьковки и Ивановки. Фиксируется авиационный, артиллерийский и миномётный обстрел пяти населённых пунктов.

Бахмутское направление. Бахмутское направление по-прежнему остаётся одним из самых «горячих»: украинская армия сообщает об отражении семи атак российской армии и артиллерийском обстреле десяти населённых пунктов. Бои велись в районах Клещиевки и Андреевки

Марьинское направление. Российская армия провела в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области целых семь атак, артиллерийские обстрелы затронули десять населённых пунктов. Неподалёку от Новомихайловки были координированные авиационные удары.

Авдеевское направление. Район Авдеевки, считающийся одним из самых желаемых для российской армии, подвергся 17 атакам возле Степного, Авдеевки, Первомайского и других районов Донецкой области

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Сообщается также о боестолкновениях и на других участках линии боевого соприкосновения.