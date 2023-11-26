К сожалению для беглецов, пограничники такого пароля не знали.

Из-за активной фазы мобилизации в Украине местное мужское население, не желающее участвовать в боевых действиях и не имеющее права на отсрочку, предпринимает попытки бежать из страны. Далеко не все эти попытки оказываются удачными и порой украинцы самостоятельно отдают себя в руки украинской армии.

Этот случай не исключение. Государственная пограничная служба Украины отчиталась о поимке на пути к границе со Словакией (в 200 метрах) пяти украинцев, которые воспользовались услугами группы лиц, якобы занимающихся вывозом подлежащих мобилизации за границу. Вместе с ними был проводник.

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После того, как украинцы приблизились к словацко-украинской границе, они подошли к пограничникам и назвали кодовое слово - «картошка». К сожалению для уклонистов, сотрудники пограничной службы были не в курсе темы, однако быстро сориентировались и поняли, что перед ними беглецы.

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Задержанные обратились к одному из «агентств», занимающихся этим вопросом, наткнувшись на него в социальных сетях. Услуги юморных переправителей обошлись им от 5 до 8 тысяч долларов.