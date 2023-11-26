Он дислоцировался в районе спорных Парасельских островов.

Вчера Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сообщила о вытеснении эсминца с управляемыми ракетами USS Hopper Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки из территориальных вод страны после его незаконного проникновения туда. Информация была озвучена телеканалом CGTN со ссылкой на военное командование Китая.

Китайские военные утверждают, что эсминец вошёл в территориальные воды у Парасельских островов (в Китае имеют название острова Сиша, принадлежность оспаривается Тайванем и Вьетнамом) в Южно-Китайском море. Согласно данным представителя командования, старшего полковника Тянь Цзюньли, китайская армия задействовала свои военно-морские и военно-воздушные силы для «слежения, мониторинга и предупреждения» судна.

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По его мнению, выполняемое американским судном действие серьеёзно угрожало суверенитету и безопасности Китая. Он считает, что незаконное нахождение эсминца является неопровержимым свидетельством стремления Вашингтона к «гегемонии в сфере навигации» и «милитаризации Южно-Китайского моря»

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Тянь Цзюньли также заявил о поддержании повышенной готовности и принятии необходимых мер для решительной защиты национального суверенитета страны, безопасности и обеспечения мира и стабильности в регионе.