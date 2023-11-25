Стоимость проекта оценили в 5 миллиардов долларов.

Российские и китайские предприниматели, связанные с правительствами Китая и России, провели секретные переговоры о возможном строительстве подводного туннеля, который соединит Краснодарский край с Крымским полуостровом. Информация об этом появилась в The Washington Post.

Эти переговоры, включая личные встречи, прошли в конце октября. По информации издания, планируется создать новый транспортный маршрут, защищённый от украинских атак. Одна из крупнейших строительных компаний Китая - Китайская железнодорожно-строительная корпорация (CRCC) - выразила готовность участвовать в проектах любой сложности в Крыму. Источник издания также сообщил, что в Крыму недавно был сформирован российско-китайский консорциум с участием персон, упомянутых в электронной переписке.

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Один из предпринимателей, Владимир Калюжный, упомянутый как генеральный директор этого консорциума, сначала назвал подводный туннель «болванкой», а затем отказался отвечать на вопросы The Washington Post, назвав его «вражеским СМИ».

Американские чиновники и инженеры, опрошенные изданием, заявили, что строительство туннеля рядом с уже существующим мостом будет связано с огромными трудностями и затратами, которые могут достигать по меньшей мере 5 миллиардов долларов. Они отметили, что на строительство потребуется множество лет, и Китай, вероятно, будет настаивать на частичной собственности данного туннеля.

Однако такой проект может представлять политические риски для Китая, поскольку ранее он никогда не официально признавал принадлежность Крыма.

«Было бы странно, если бы консорциум крупных китайских компаний или правительство поддержали такой проект», - заявил американский чиновник, ответственный за санкционную политику.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать план строительства подводного тоннеля, сообщив, что информация на авторство The Washington Post не похожа: полная чушь.