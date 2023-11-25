Речь идёт о Марии Овсянниковой, мигрировавшей из России.

В марте 2022 года сотрудница «Первого канала» Мария Овсянникова во время эфира телепрограммы «Время» вышла с антивоенным плакатом, где осудила действий России на украинских территорий, призвала остановить боевые действия и не верить российскому государственному телеканалу.

По очевидным причинам, свою должность в штате телеканала журналистка потеряла. Ей также был назначен судом штраф на сумму в 30 тысяч рублей, позже появилась информация об уголовном преследовании. По этой причине экс-сотрудница «Первого канала» покинула страну, о чём сообщил её адвокат, хотя ранее говорила, что это не входит в её планы.

реклама

Сейчас же Мария Овсянникова в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) рассказала, как ей теперь приходится за рубежом после своих демонстраций в России. По словам бывшей российской журналистки, раньше она выступала против боевых действий и боролась за «за прекрасную Россию будущего, пытаясь доказать жителям Европы, что не все россияне имперцы», а сейчас потеряла всё и оказалась в вынужденной эмиграции без денег, где ведёт борьбу исключительно за то, чтобы выжить и накормить своего ребёнка.