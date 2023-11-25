Российский политик отметил, что Европа не учитывает озабоченности России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы соседей России закрыть границу со страной, выразил надежду, что до железного занавеса не дойдёт.

Железный занавес - введённый премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем термин, описывающий изоляцию Советского союза от капиталистических стран во время Холодной войны.

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По словам российского чиновника, в Европе не прислушиваются к озабоченностям России и абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности. В частности нагнетает напряжённость заявление про создание «военного Шенгена», прозвучавшее в руководстве НАТО.

Речь идёт о предложении главы Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике североатлантического альянса Александер Зольфранк задуматься над введением военной Шенгенской зоны, то есть свободного перемещения армий стран-участников внутри большей части Европейского союза.

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Стоит напомнить, что ранее Финляндия объявила о закрытии всех пунктов пропуска на финско-российской границе, кроме «Райа-Йоосеппи» в Мурманской области. Связано это с миграционными рисками, поступающими с российских территорий: граждане стран Ближнего Востока и Африки пытаются пересечь границу без необходимых документов. Над подобным решением задумываются и в Норвегии.