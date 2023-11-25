Соответствующие листовки с призывом разбросаны мирным жителям.

Ещё до объявления наземной операции Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывала мирное население эвакуироваться на юг сектора Газа, так как боевые действия будут развиваться именно на севере, где находится крупнейший город Палестины. Несмотря на это, некоторые жители отказались покидать свои дома.

Издание The Times of Israel пишет, что ЦАХАЛ сбросили над Газой листовки с призывом к местным жителям не возвращаться на север сектора, воспользовавшись случаем перемирия и эвакуировавшись с северной части анклава. Израильская армия акцентирует внимание на том, что Газа не перестала быть зоной боевых действий.

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Стоит напомнить, что утром 24 ноября было официально объявлено четырёхдневное между Израилем и ХАМАС, в ходе которого стороны обменяются пленными. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это «тяжёлым, но верным решением»

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На текущий момент случаев нарушения условий перемирия не фиксируется. Израильская армия будет ежедневно в течение четырёх дней продлевать перемирие после каждых переданных палестинскими силами 10 пленных.