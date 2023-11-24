Чешский президент назвал российское государство угрозой номер один для НАТО.

Президент Чехии Петр Павел на встрече лидеров «Вышеградской четвёрки», состоящей из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, назвал Россию главной угрозой для стран Европейского союза, а также резюмировал о массовой подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности.

По мнению чешского президента, после боевых действий на украинских территориях российской армии потребуются годы, чтобы восстановить свою боеспособность до прежнего уровня. По этой причине Чехия и другие страны НАТО не перестают воспринимать Россию как угрозу номер один.

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Венгерский президент Каталин Новакова (не имеет фактической власти в парламентской республике, как и чешский президент) отметила, что страны объединения должны стараться и дальше помогать Украине, чтобы Россия не одержала победу на украинцами. Польский президент Анджей Дуда поддержал позицию своего коллеги, добавив, что Польша уже реализует программу модернизации армии: «У нас уже почти 200 тысяч солдат, но мы хотим, чтобы этот потенциал был еще больше. Нужно быть настолько подготовленными к потенциальной агрессии, чтобы никому не хотелось на нас нападать»

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Ранее Петр Павел признал, что контрнаступление Вооружённых сил Украины не оправдало возлагаемых на него ожиданий.