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Президент Чехии Петр Павел на встрече лидеров «Вышеградской четвёрки», состоящей из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, назвал Россию главной угрозой для стран Европейского союза, а также резюмировал о массовой подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности.
По мнению чешского президента, после боевых действий на украинских территориях российской армии потребуются годы, чтобы восстановить свою боеспособность до прежнего уровня. По этой причине Чехия и другие страны НАТО не перестают воспринимать Россию как угрозу номер один.
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Венгерский президент Каталин Новакова (не имеет фактической власти в парламентской республике, как и чешский президент) отметила, что страны объединения должны стараться и дальше помогать Украине, чтобы Россия не одержала победу на украинцами. Польский президент Анджей Дуда поддержал позицию своего коллеги, добавив, что Польша уже реализует программу модернизации армии: «У нас уже почти 200 тысяч солдат, но мы хотим, чтобы этот потенциал был еще больше. Нужно быть настолько подготовленными к потенциальной агрессии, чтобы никому не хотелось на нас нападать»
Ранее Петр Павел признал, что контрнаступление Вооружённых сил Украины не оправдало возлагаемых на него ожиданий.