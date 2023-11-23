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Nacvark
В Украине заблокировали законопроект, легализующий медицинский каннабис
Он получил 882 поправок, 226 из которых категоричные.

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Украинский депутат Ольга Стефанишина, подавшая законопроект о легализации медицинского каннабиса, заявила, что он фактически был заблокирован Верховной радой Украины. Речь идёт не о конкретном отклонении законопроекта, а о его блокирования путём создания юридических препятствий.

Чиновница выложила фотографию со стопкой бумаг, где лежит 882 поправок к законопроекту, на анализ которых потрачено более трёх месяцев. Она утверждает, что учтены самые вменяемые правки, но третья их часть (226) - это «гроб»

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Основной противницей легализации марихуаны является партия «Батькивщина», возглавляемая Юлией Тимошенко. Именно эта партия внесла все поправки, лишив возможности принять законопроект. Дело в том, что на голосование по всем правкам необходимо 400 минут времени работы парламента. Стефанишина объясняет, что обычно такое количество поправок специально выставляют на голосование, чтобы затянуть время и не дать закону пройти зал.

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Стоит напомнить, что украинские власти утвердили целую программу восстановления Крыма, где планируется выращивание медицинского каннабиса. От украинских чиновников звучали расчёты, что около 6 миллионов украинцев нуждаются в лечении наркотиками.

#украина
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