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Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин в рамках панельной дискуссии «В информационной войне все средства хороши?», прошедшей на международном форуме «Диалог о фейках», организованном Автономной некоммерческой организацией по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог регионы», заявил, что блокировка YouTube является технологически сложной и безальтернативной.
По словам российского депутата, те, кто предлагают заблокировать американский видеохостинг - не понимают, о чём говорят. Он отметил, что сам бы с радостью был в первых рядах среди сторонников блокировки, но признаёт технологическую сложность этого случая. По этой причине YouTube до сих пор не заблокировали.
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Горелкин в пример приводит заблокированный в России Instagram (социальная сеть запрещённой корпорации Meta), для блокировки которого был повод. Он также добавил, что после подобного решения «социальный эффект минимален»
Если же говорить о YouTube, то тут альтернативы нет, тем более построить за год нормальный аналог не получится. При попытках реализовать собственный видеохостинг надо быть лучше американцев: предлагать условия блогерам, отказаться от рекламы, хоть это и экономически неэффективно. Иначе говоря, создать убыточный проект, который привлечёт пользователя и контент-мейкера.