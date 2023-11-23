Всё это по итогам пересмотра военного присутствия альянса.

Недавно была новость о том, что в НАТО пересмотрят военное присутствие армии альянса на Балканском полуострове, в частности в Боснии и Герцоговине, Республике Косово. И несмотря на то, что недавно Генеральный секретарь Йенс Столтенберг говорил об отсутствии угрозы в регионе, в блоке приняли решение нарастить военный контингент на Балканах.

Глава североатлантического альянса на пресс-конференции в Северной Македонии объявил о прибытии в Косово ещё тысячи военных. Дестабилизация ситуации в регионе вызвала озабоченность НАТО, хотя прямой и непосредственной военной угрозы для Балкан и стран-участников альянса по-прежнему не видят. При этом фиксируется рост напряжённости в Косово, а также Боснии и Герцоговине.

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Скорее всего, контингент НАТО в Косово был пополнен за счёт дополнительных сил из Румынии и Великобритании. В начале этого года в республике находилось порядка 4,5 тысяч военных североатлантического альянса, которых разрешили использовать для стабилизации ситуации в регионе и применять дополнительные меры для эффективного выполнения силами поставленных перед ними задач.