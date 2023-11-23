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Nacvark
Джо Байден и Си Цзиньпин пропустили встречу G20, где выступил Путин
Вместо лидеров ключевых стран объединения присутствовали их представители.

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Вчера прошёл виртуальный саммит «Большой двадцати» (G20), на котором выступил российский президент Владимир Путин со своей речью. Она коснулась как экономических вопросов, так и российско-украинского конфликта, в частности Путин обвинил Украину, что она отказывается идти на мирные переговоры.

Российский президент длительное время не принимал личное участие на саммитах G20, отправляя своих представителей. Однако всё же приняв участие на онлайн-мероприятии объединения, лидеры ключевых стран решили пропустить его. Речь идёт о Соединённых Штатах Америки и Китае.

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Ни Джо Байден, ни Си Цзиньпин не посетили саммит, где выступал Путин. Вместо лидеров стран были отправлены их представители. По всей видимости, политики не сочли нужным участвовать в мероприятии онлайн, не видя важности в этом событии.

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О том, что Байден и Цзиньпин пропустят виртуальный саммит сообщало заранее издание Bloomberg, ссылаясь на Министерство иностранных дел Индии. Стоит напомнить, что Индия главенствовала объединением на протяжение текущего года, организовывая встречи G20.

#сша #китай #путин #g20 #цзиньпин
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