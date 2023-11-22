Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Politico: Украина попросила США передать радары малой дальности Sentinel («Часовой») на зиму
Украинское командование предполагает, что это повысит эффективность противовоздушной обороны

реклама

На данный момент Украина осуществляет активную подготовку к зиме, в которую ожидаются массированные обстрелы энергетической инфраструктуры. Некоторые аналитики считают, что ситуация прошлого года не повторится, а другие уверяют в обратном. Украинские власти же не хотят недооценивать противника, заранее предупреждая о возможных тяжёлых последствиях новой волны зимних обстрелов.

Издание Politico, ссылаясь на свои источники, пишет, что украинское командование просит Соединённые Штаты Америки передать им радары малой дальности Sentinel («Часовой»), которые хоть и не сравнятся с танками M1 Abrams или истребителями F-16, но могут помочь украинской армии предстоящей зимой.

реклама

Предполагается, что новые радарные системы могли бы обеспечить противовоздушной обороне больший обхват районов страны, где ожидаются ракетные удары, и, соответственно, защитить как военные склады, так и энергетическую инфраструктуру.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ныне Министерство обороны Соединённых Штатов Америки резюмирует о практически полном израсходовании ассигнованного Конгрессом финансирования на поддержку Украины. Передать такие системы в рамках пакета военной помощи вряд ли получится, ведь теперь украинцы получают оружия максимум на 100 - 300 миллионов долларов в месяц.

#украина #сша #sentinel #часовой
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США рассматривает возможность переименования йеменских хуситов в "террористическую" группу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
38
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
4
У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
3
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
11
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
+
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
2
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
1
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
7
Российская ракета РВВ-МД2 впечатлила экспертов – США смогут выпустить аналог только через 10 лет
3
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
1
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
ФАС поручили разобраться с резким ростом цен на куриные яйца
5
GeForce RTX 4070 SUPER не заменит базовую модель, обе будут сосуществовать на рынке
+
Высокие цены нефти и газа угнетают нефтехимическую отрасль Европы и на подходе жилищный кризис
1
В России решено блокировать иностранные почтовые сервисы – опубликован список первых шести сайтов
16
НАСА продолжает изучать эрозию теплозащитного экрана корабля "Ориона" миссии "Артемида-1"
2
Samsung зарегистрировала названия своих складных телефонов на 2024 и 2025 годы
+
Предрелизные образцы Core i3-14100 появились в продаже в Китае
2
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
12
Избранный президент Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС
4

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
35
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
24
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
57
Канберра обвинила ВМС Китая в гидроакустической атаке против австралийских водолазов
1
7 мифов об электромобилях и реальность
13
Почему мы не можем сжигать весь наш мусор в вулканах или не все вулканы одинаково полезны
1

Сейчас обсуждают

Сала Бубуинов
09:26
Кто это, что это?😂 Растет парень то))
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
Андрей Милоенко
09:26
Ага, у несуществующего Авангарда 27 махов, а у несуществующего Циркона все 30. Нет ничего невозможного, если ты пи&д@бол
В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
tunderklep
09:24
А что если сжигать мусор на современных видеокартах типа 4090 (причем у нее даже просто разъема может хватить) и процессоров типа 14900k? Исследуйте, пожалуйста, вопрос.
Почему мы не можем сжигать весь наш мусор в вулканах или не все вулканы одинаково полезны
nukemall
09:24
Очередной образец творчества под девизом "слесарь Мыкола очень не хотел под Работино".
Украинские военные показали свой вариант "Тачку на прокачку", починив подобранный на свалке БТР-60
Вячеслав Эрин
09:23
хотел тоже самое написать, уже написано:) все сгорит к херам, еще и мать с собой заберет. тогда бы хоть 2 подключения делали питания нагрузку распределить
В сети появились новые фотографии Nvidia RTX 4090 Ti
Leonator
09:17
Дебилоид, во время Великой Отечественной, концерты на фронте давались.
ВСУ нанесли удар M142 HIMARS по российским морпехам во время концерта ко Дню ракетных войск
-[]-
09:17
Универсальный малополезный ответ на любую техническую проблему. — Присланный вами документ не открывается вордом. — УМВР. Обычно подразумевает, что вопрошающий не полностью сформулировал проблему либо...
YouTube замедляет загрузку в Firefox
Leonator
09:16
Ой, идиот...
ВСУ нанесли удар M142 HIMARS по российским морпехам во время концерта ко Дню ракетных войск
nukemall
09:16
Жалкая ответка, вас, выпердышей нацистских, ногами запинывают, а вы только и можете что за пятку укусить и тому бурно радоваться.
ВСУ нанесли удар M142 HIMARS по российским морпехам во время концерта ко Дню ракетных войск
Китя.
09:15
хохлы радуются убили около 30 человек. при этом уже просрали Работина сотни трупов и укры сдаются в плен.
ВСУ нанесли удар M142 HIMARS по российским морпехам во время концерта ко Дню ракетных войск
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем