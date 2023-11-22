Украинское командование предполагает, что это повысит эффективность противовоздушной обороны

На данный момент Украина осуществляет активную подготовку к зиме, в которую ожидаются массированные обстрелы энергетической инфраструктуры. Некоторые аналитики считают, что ситуация прошлого года не повторится, а другие уверяют в обратном. Украинские власти же не хотят недооценивать противника, заранее предупреждая о возможных тяжёлых последствиях новой волны зимних обстрелов.

Издание Politico, ссылаясь на свои источники, пишет, что украинское командование просит Соединённые Штаты Америки передать им радары малой дальности Sentinel («Часовой»), которые хоть и не сравнятся с танками M1 Abrams или истребителями F-16, но могут помочь украинской армии предстоящей зимой.

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Предполагается, что новые радарные системы могли бы обеспечить противовоздушной обороне больший обхват районов страны, где ожидаются ракетные удары, и, соответственно, защитить как военные склады, так и энергетическую инфраструктуру.

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Ныне Министерство обороны Соединённых Штатов Америки резюмирует о практически полном израсходовании ассигнованного Конгрессом финансирования на поддержку Украины. Передать такие системы в рамках пакета военной помощи вряд ли получится, ведь теперь украинцы получают оружия максимум на 100 - 300 миллионов долларов в месяц.