Среди погибших актриса, которая давала концерт.

В населённом пункте Кумачово Старобешевского района Донецкой области проходил концерт, посвящённый Дню ракетных войск и артиллерии (19 ноября), на который были приглашены российские военные, предположительно из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. На концерте также присутствовала российская актриса и хореограф из Москвы Полина Меньших, давшая волонтёрское выступление. По имеющимся данным, Вооружённые силы Украины нанесли два удара по концертному залу, где в тот момент проходило выступление. Первый прилёт пришёлся на машину волонтёров, а второй - в гримёрку с артистами. Имеется видеозапись с прилёта.

Как итог, российская актриса, попавшая под обстрел, погибла на месте. Информация подтверждена одной из учениц актрисы, а также театр-студией «Портал» города Санкт-Петербург, сотрудничавшей с Меньших. Украинский командир роты ударных беспилотников «Птицы Мадяра» сообщил, что в результате прилёта погибло более двадцати российских военнослужащих.

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Информация о гибели военных, как и о самом происшествии, не подтверждена российскими официальными лицами. При этом обстрел Кумачова подтверждён в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации на Донбассе 19 ноября. Тогда была речь о выпущенных пяти снарядах из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.