Он отметил, что уклоняются от призыва 99%

Представитель Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, занимающихся мобилизацией украинских граждан, Юрий Семчук заявил, что Украина испытывает проблемы с человеческим ресурсом для его призыва на военную службу.

По словам украинского офицера, в стране 99% населения - уклонисты. Вся «элита» ушла, а остались только «генетические рабы». За один день он увидел только одного добровольца, решившегося на такой шаг по веской причине - жена достала.

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Семчук отмечает, что частый случай, когда мужчины-садисты бьют своих жён и они вызывают военных комиссаров, чтобы усмирить мужей. Иногда в этом содействуют соседи, не желающие терпеть чужие бытовые разборки.

«У нас в обществе, как бы так помягче сказать, мы истощаемся. Элита ушла и не вернулась, а остались те, которые, ну генетически рабы. Это беда», - заключил Юрий Семчук.

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На данный момент в Украине рассматривают расширение категорий граждан, подходящих под мобилизацию. В частности речь о тех, кто уклоняется от службы путём получения второго, третьего и более образования, а также определённых лиц, осуществляющих уход за инвалидом I и II группы.