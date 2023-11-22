Украинский президент утверждает, что российские власти предпринимают попытки сместить его с должности.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Sun заявил, что пережил уже как минимум 5 - 6 покушений. Он утверждает, что российские власти не отступают от своей идеи сместить его с должности, пусть даже мирным путём. Сам политик уже потерял счёт своих покушений с начала боевых действий в его стране.

По словам украинского президента, первое покушение самое интересное, а дальше всё идёт также, как с Covid - с каждым разом легче. Объясняет он это тем, что первая попытка выглядит страшно, так как никто не знает, что делать, а в следующие разы разведка делится подробностями, например: в страну приехала ещё одна группа, пытающаяся организовать покушение.

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Сейчас же Зеленский сообщает, что Россия запланирована на конец 2023 года операцию «Майдан-3», в ходе которой планируется смещение действующей украинской власти. Он добавил, что использоваться будут все инструменты, которые есть у россиян, поэтому это может быть даже не убийство.

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Журналисты задали вопрос украинскому президенту, имеют место быть подобные операции в России, организованные украинскими спец. службами. Владимир Зеленский ответил, что не может публично обсуждать спец. операции украинской разведки, секретных служб.