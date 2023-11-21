Украинский президент подчеркнул, что армия лезет в политику с 2014 года

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Sun заявил, что занятие политикой для военнослужащих - большая ошибка, так как это отражается на их объективности в планировании военных операций, ведь в таком случае они уделяют внимание политической карьере, а не своим прямым обязанностям.

По словам украинского президента, если военный всё же решил заниматься политикой, на что имеет право, то ему стоит уйти с передовой. Если же он участвует в планировании операций в зоне боевых действий, думая о том, как завтра станет политиком, или баллотируется на выборы, то в первую очередь будет вести себя как политик.

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Зеленский отмечает, что военные активно начали заниматься политикой только после событий 2014 года: «... они были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены».

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Ранее Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный высказался в статье The Economist о тяжёлой ситуации в зоне боевых действий, когда российская армия имеет превосходство, а конфликт всё больше смахивает на позиционную борьбу. После его слов украинскому президенту пришлось оправдываться, опровергая патовость ситуации, а в Офисе президента Украины рассказали, как на Западе с недоумением отреагировали на слова главнокомандующего украинской армии.