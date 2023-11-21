реклама
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари сообщает, что в одной из мечетей Газы израильская армия обнаружила схрон палестинского движения ХАМАС с оружием, а также лабораторию по производству ракет. Среди прочего были дроны, взрывные устройства и подземный туннель в здании по соседству.
Израильский офицер утверждает, что палестинские силы использовали религиозное учреждение в районе Зейтун как объект военного значения, укрывая в нём вооружение и материалы для его производства. Военные обыскали мечеть на предмет ловушек, после чего нашли шахту туннеля и лестницу, ведущую в подвальную лабораторию по изготовлению кустарных ракет.
реклама
Фотографии, опубликованные ЦАХАЛ
Даниэль Хагари возмущён тем фактом, что палестинцы используют ислам и его символы «для создания террора», производя оружие прямо в мечети. Он добавил, что израильская армия продолжит обнародовать факты использования ХАМАС гражданских объектов для военных операций.
Ранее в ЦАХАЛ сообщали о найденном в районе Зейтун опорном пункте ХАМАС, где располагался командный центр одноимённой бригады и центральный штаб батальона. Все объекты были уничтожены.