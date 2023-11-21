Из собранных от военного сбора 26 миллиардов гривен (~721 миллионов долларов) только 3,8 миллиардов гривен (~100 миллионов долларов) ушло на оборону.

Издание Forbes пишет, что несмотря на собранную сумму от военного сбора на доходы физических лиц, превышающую 26 миллиардов гривен (~721 миллионов долларов), областные центры Украины потратили на оборону всего лишь 3,8 миллиардов гривен (~100 миллионов долларов)

Авторы издания отмечают, что в украинских областях больше выделяют денег из местных бюджетов на благоустройство, нежели на оборонные расходы. Так, например, в Черновцах лишь 0,1% бюджета потратили на оборону, когда на благоустройство отдали 19% финансирования.

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Однако такая ситуация не везде: в Житомире на оборону тратят 547 миллионов гривен (~15 миллионов долларов), когда на благоустройство выделено только 246 миллионов гривен (~7 миллионов долларов). В Луцке расходы на оба направлении распределили равномерно: 156 миллионов гривен (~4 миллиона долларов) ушло на оборону и практически столько же на благоустройство.

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Стоит отметить, что в своих расчётах Forbes акцентировалось лишь на расходы по статьям «Мероприятия и работы по территориальной обороне» и «Прочие меры общественного порядка и безопасности», ведь финансирование таких мероприятий, как лечение ветеранов, строительство укрытий, мобилизационная подготовка населения, социальное обеспечение военных, ведь все эти направления не оказывают непосредственного влияния на бригады территориальной обороны областей.