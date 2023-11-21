На судне находился экипаж из 140 человек.

Британское издание The Sun, ссылаясь на свои источники, сообщает о недавнем инциденте, когда атомная подводная лодка типа Vanguard Военно-морских сил страны, оснащённая американскими межконтинентальными баллистическими ракетами UGM-133A Трайдент II, чуть не затонула в Атлантическом океане. На судне находился экипаж из 140 человек.

По информации издания, подводная лодка планировал выход на патрулирование, когда глубиномер (прибор, указывающий глубину подлодки) перестал работать. Команда корабля предполагала, что они задержались на определённой глубине, но судно продолжало погружаться. Подлодка была на грани того, чтобы потонуть, но инженеры заметили датчик пребывания в «опасной зоне» и подняли тревогу.

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Отмечается, что инженеры не обязаны контролировать глубину погружения, однако ситуация дошла до критического момента, когда игнорирование опасности привело бы к печальным последствиям, ведь с каждой минутой подлодка погружалась глубже, пока бы не затонула.

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Военно-морские силы имеют всего четыре подводные лодки данного типа, лишь две из которых находятся в рабочем состоянии. Летом было объявлено о планах заменить старые корабли и обновить ядерные боеголовки.