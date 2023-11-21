Власти готовы пересмотреть решение, если потом выгода для государства окажется очевидной.

В августе 2023 года стало известно, что BRICS пополнится шестью новыми членами, в том числе Аргентиной. Однако после президентских выборов в стране произошли политические изменения и теперь членство в союзе для аргентинских властей не приоритетно. Стоит напомнить, что новым президентом страны стал Хавьер Милей - правый политик радикальных взглядов, не приветствующий торговлю с Китаем и Бразилией и планирующий сменить национальную валюту страны с аргентинского песо на американский доллар.

Кандидат на пост Министра иностранных дел Аргентины в новом правительстве Диана Мондино заявила, что аргентинские власти отказываются от идеи вступления в BRICS. Она добавила, что не понимает, чем вызван такой интерес к союзу.

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По словам политика, на текущий момент власти не понимают, в чём конкретная выгода членства в новом объединении для Аргентины. Если потом выгода станет очевидной, то этот момент будет проанализирован.

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Если бы Аргентина не отказалась от членства в BRICS, то могла бы стать полноправным членом союза уже с 1 января 2024 года, как и Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Объединённые Арабские Эмираты.