Желающие заработать себе хорошую строчку в резюме военные встретились с неожиданно тяжёлыми боями.

Издание CNN, взявшее интервью у лейтенанта Вооружённых сил Украины Дмитрия Костюка, пишет о том, как иностранные наёмники, приехавшие принять участие в боевых действиях на украинских территориях, бегут обратно к себе на родину.

Украинский военный рассказывает, что когда в его взводе не хватало людей, их пополнили 12 иностранцами. Некоторые из них видели романтику в боевых действий, а некоторые ехали с конкретной целью осуществлять профессиональную деятельность. Одна из причин, почему профессиональные военные были заинтересованы принять участие в боях против российской армии, это хорошая строчка в резюме.

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Однако, как итог, многие наёмники не осознавали во что ввязались и представляли конфликт как обычную перестрелку с противником, без учёта артиллерийских установок по всему направлению. Дмитрий Костюк объясняет, что порой приходится целый день сидеть в окопе под обстрелами и за это время ни разу не увидеть врага.

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Известно, что в Украине действует Интернациональный легион, в который на момент марта 2022 года входило порядка 20 тысяч иностранных добровольцев из 52 стран. При этом иностранцы, заключившие контракт с Вооружёнными силами Украины, могут запросто расторгнуть контракт, в отличие от украинцев.