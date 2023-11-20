Ракета способна преодолевать до 10 тысяч километров.

В Министерстве обороны Франции подтвердили проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты M51 модификации «3» (M51.3), которая способна нести ядерную боеголовку. Запуск проводили с ракетно-испытательного центра Бискаросс на юге страны.

Министр обороны страны Себастьян Лекорню отмечает, что испытания завершились успешно, поэтому оно «увековечивает доверие к ядерному сдерживанию и демонстрирует превосходство сектора пусковых установок Франции». Испытательный пуск по понятным причинам проводился без ядерного заряда.

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На сайте Министерства обороны Франции также говорится, что программа вооружений отвечает воле президента страны Эмманюэля Макрона, который привержен принятию решений, необходимых для поддержания оперативной надёжности ядерных сил с течением времени. Учебная часть ракеты приземлилась в сотнях километрах от берега в северной части Атлантического океана.

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Известно, что французская межконтинентальная ракета способна преодолевать дистанцию до 10 тысяч километров и нести до десяти ядерных боеголовок. Её пуск осуществляют на атомных стратегических подводных лодках «Триумфан»