Министр обороны Эстонии Ханно Певкур порекомендовал украинцам сосредоточиться на дальнобойных ракетах и численности армии.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур порассуждал на тему того, помогут ли американские истребители F-16 украинской армии в её наступательных операциях. Он признаёт важность самолётов, но в то же время отмечает, что они никак не помогут вернуть под свой контроль утраченные территории.

Эстонский министр видит необходимость в поставках Украине боеприпасов большой дальности и снарядов для различных видов ракетных систем. Он также подчёркивает важность численного преимущества армии, ведь именно военные контролируют и возвращают территории, а не самолёты. В то же время чиновник оставляет за Генеральным штабом Вооружённых сил Украины принимать решения по поводу запрашиваемого вооружения.

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Ханно Певкур упомянул и то, что сейчас Украине помогают порядка пятидесяти стран, то есть только 20% от всей планеты готовы «бороться за ценности демократического мира». Многие страны до сих пор не заняли конкретную позицию по российско-украинскому конфликту.

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Ранее в Соединённых Штатах Америки рассказали о том, что истребители F-16 не смогут переломить ход боевых действий на украинских территориях.