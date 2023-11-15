Несомненно они помогут украинской армии, но фундаментально ничего не изменят.

Министр Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки Фрэнк Кендалл заявил, что поставки европейскими государствами американских истребителей F-16 Украине никак в корне не изменят ситуацию в зоне боевых действий.

По словам представителя Министерства обороны страны, поставка западной авиации несомненно способна нарастить военный потенциал Вооружённых сил Украины, но фундаментально ситуацию не изменит.

реклама

Ранее российский президент Владимир Путин уже говорил, что не существует оружия, которое способно переломить ход боевых действий. Впрочем, в Соединённых Штатах Америки тоже раньше говорили, что истребители не окажут существенного влияния на ситуацию, чем и мотивировался отказ их поставлять перед контрнаступлением.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

На текущий момент украинские пилоты продолжают обучение на американских истребителях. Первые поставки начнутся после того, как украинцы освоят самолёты. Предполагается, что первая партия F-16 может быть отправлена в Украину в первой половине следующего года, оптимистичным прогнозом является зима. Суммарное количество обещанных украинцам истребителей подсчитать сложно, учитывая сроки доставки, но это не менее 30 единиц техники на протяжение следующего года.