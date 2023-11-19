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Бывший Министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный в Москве 21 июля, изъявил о своём желании выдвинуться кандидатом на президентских выборах в России 2024 года. Соответствующее сообщение он передал сопредседателю «Российского движения в поддержку Стрелкова» (РДС) Олегу Нельзину, который зачитал его на съезде организации.
В сообщении говорится, что Стрелков планирует баллотироваться в российские президенты как самовыдвиженец и предлагает сформировать инициативную группу по поддержке его выдвижения, начав процесс сбора подписей для участия в выборах. Письмо было написано ещё 15 ноября.
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Своё выдвижение российский политический деятельность описывает как шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы. Он призвал поддержать его кандидатуру всеми русскими патриотическими силами, общественными и политическими организациями.
На данный момент Игорь Гиркин находится московском СИЗО «Лефортово». Ему предъявляют обвинения в публичных призывах к экстремистской деятельности. С правозащитными организациями общаться отказывается.