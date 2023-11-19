При этом он подчеркнул, что государство должно быть освобождено от ХАМАС.

В опубликованной статье The Washington Post президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что палестинский народ заслуживает собственного независимого государства, свободного от движения ХАМАС, вторгнувшегося в Израиль 7 октября.

Американский президент утверждает, что «с разбитым сердцем» смотрит на кадры из Газы, где запечатлена гибель тысяч гражданских лиц, включая детей. Однако он подчёркивает, что целью штатов должна быть не остановка войны при текущем раскладе, а её прекращение навсегда, чтобы разрушить цикл насилия и построить что-то более сильное в Газе и по всему Ближнему Востоку.

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Байден добавил, что путь к этой задаче лежит через подход «Два государства для двух народов» и для её выполнение требуются обязательства Израиля, Палестины, Соединённых Штатов Америки и союзников.

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Стоит отметить, что на Западе неоднократно говорили, что Палестина должна стать суверенным государством для палестинского народа, но только после ликвидации ячеек ХАМАС в секторе Газа. При этом вопрос существования независимой Палестины осложнён территориальными претензиями арабов и евреев на земли в регионе.