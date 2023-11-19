Венгерский министр Петер Сийярто считает, что европейцы должны переосмыслить своё отношение к боевым действиям на украинских территориях.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на съезде «Фидес — Венгерский гражданский союз» (правящая партия венгерского государства во главе с Виктором Орбаном), заявил, что большинство европейских стран воспринимают российско-украинский конфликт как Fortnite. Он назвал это «военным психозом»

Своими словами чиновник хотел сказать, что европейцы пытаются управлять боевыми действиями, будто это компьютерная игра. Он призвал Европейский союз переосмыслить своё отношение к поставкам вооружения Украине, так как они не помогут завершить боевые действя.

реклама

В то же время венгерский министр подчеркнул, что Венгрия остаётся при той же позиции «здравого смысла» и не будет направлять оружие в Украину.

«Нам ясно, что нужен мир, а не оружие. Поставки вооружений лишь затянут конфликт. И чем дольше он будет продолжаться, тем больше людей погибнет и тем больше будет разрушений», - утверждает Петер Сийярто.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

На том же съезде премьер-министр Виктор Орбан был переизбран главой политической партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», также был утверждён прошлый состав его заместителей.