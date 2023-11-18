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Nacvark
Эрдоган призвал международное сообщество проверить, есть ли у Израиля ядерное оружие
Турецкий президент отметил, что израильское государство не подписывало Договор о нераспространении ядерного оружия, поэтому может избегать ограничений документа.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращению из Германии выступил перед журналистами и затронул тему наличия у Израиля ядерного оружия, официальной информации о котором от израильских властей не поступало, хотя ряд израильских чиновников косвенно подтверждали его существование.

Турецкий президент уверен, что международное сообщество должно предпринять меры, чтобы выяснить, имеется ли у Израиля ядерное оружие. Как один из основных аргументов в пользу этого он приводит тот факт, что страна не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и, соответственно, не имеет обязательств перед миром.

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Эрдоган предлагает по запросу стран-эксплуатантов ядерного оружия собрать совет в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), который займётся мониторингом этого вопроса. Решение совета должно быть передано в Совет безопасности Организации объединённый наций, при этом турецкий президент не исключает, что Соединённые Штаты Америки, как постоянный член Организации объединённых наций, может наложить вето на решение совета.

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Стоит отметить, что Индия и Пакистан, также обладающие ядерным оружием, не подписывали Договор о нераспространении ядерного оружия.

#израиль #турция #эрдоган
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