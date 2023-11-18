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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращению из Германии выступил перед журналистами и затронул тему наличия у Израиля ядерного оружия, официальной информации о котором от израильских властей не поступало, хотя ряд израильских чиновников косвенно подтверждали его существование.
Турецкий президент уверен, что международное сообщество должно предпринять меры, чтобы выяснить, имеется ли у Израиля ядерное оружие. Как один из основных аргументов в пользу этого он приводит тот факт, что страна не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и, соответственно, не имеет обязательств перед миром.
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Эрдоган предлагает по запросу стран-эксплуатантов ядерного оружия собрать совет в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), который займётся мониторингом этого вопроса. Решение совета должно быть передано в Совет безопасности Организации объединённый наций, при этом турецкий президент не исключает, что Соединённые Штаты Америки, как постоянный член Организации объединённых наций, может наложить вето на решение совета.
Стоит отметить, что Индия и Пакистан, также обладающие ядерным оружием, не подписывали Договор о нераспространении ядерного оружия.