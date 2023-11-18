Команде действующего американского президента нужна поддержка молодого населения.

Предвыборный штаб кандидата в американские президенты на следующий президентских выборов в Соединённых Штатах Америки Джо Байдена рассматривает возможность создания аккаунта в китайском сервисе TikTok для привлечения молодых избирателей (возрастом до 30 лет) на предстоящих осенью выборах, несмотря на предупреждения о потенциальной угрозе национальной безопасности, связанной с этой социальной сетью. Об этом пишет американский новостной веб-сайт Axios.

Команда действующего американского президента рассматривает такие действия, так как Байдену требуется поддержка среди избирателей разных возрастных категорий. Штаб президентской кампании уже косвенно использовал TikTok, действуя через союзников и партнеров с схожими взглядами.

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Ранее глава Министерства торговли Соединённых Штатов Америки Джина Раймондо сообщала, что американские власти всё ещё признают угрозу TikTok для национальной безопасности страны, но нуждаются в юридическом механизме для эффективного реагирования на эту угрозу.