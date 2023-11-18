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Издание The Wall Street Journal пишет, что высокопоставленные европейские чиновники подчеркнули невозможность странам Европы заменить поддержку, которую предоставляли Соединённые Штаты Америки украинцам. Это касается и финансирования украинской экономики, и поставок военной техники, которые являются критическими для Украины. Несмотря на свои опасения, европейцы выразили намерение продолжать помощь Киеву в ближайшие месяцы, даже если американцы уменьшат свою поддержку.
По мнению европейских представителей, важно обеспечить Украину необходимой поддержкой до президентских выборов в Соединённых Штатах Америки в ноябре 2024 года, чтобы предотвратить ослабление украинской стороны. В пятницу американский президент Джо Байден подписал закон о временном финансировании, обеспечивающий работу правительства до января - февраля, чтобы избежать шатдаун. Этот законопроект является компромиссным и не удовлетворяет запросы демократов о выделении значительных средств помощи Украине и Израилю. Он также не содержит предложенных республиканцами бюджетных сокращений.
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Таким образом, несмотря на усилия европейских стран продолжать помощь Киеву, невозможность полной замены американской поддержки создаёт волнения относительно будущих источников помощи Украине и её стабильности в период до президентских выборов в штатах осенью 2024 года.