Однако европейцы все равно продолжат помогать украинцам.

Издание The Wall Street Journal пишет, что высокопоставленные европейские чиновники подчеркнули невозможность странам Европы заменить поддержку, которую предоставляли Соединённые Штаты Америки украинцам. Это касается и финансирования украинской экономики, и поставок военной техники, которые являются критическими для Украины. Несмотря на свои опасения, европейцы выразили намерение продолжать помощь Киеву в ближайшие месяцы, даже если американцы уменьшат свою поддержку.

По мнению европейских представителей, важно обеспечить Украину необходимой поддержкой до президентских выборов в Соединённых Штатах Америки в ноябре 2024 года, чтобы предотвратить ослабление украинской стороны. В пятницу американский президент Джо Байден подписал закон о временном финансировании, обеспечивающий работу правительства до января - февраля, чтобы избежать шатдаун. Этот законопроект является компромиссным и не удовлетворяет запросы демократов о выделении значительных средств помощи Украине и Израилю. Он также не содержит предложенных республиканцами бюджетных сокращений.

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Таким образом, несмотря на усилия европейских стран продолжать помощь Киеву, невозможность полной замены американской поддержки создаёт волнения относительно будущих источников помощи Украине и её стабильности в период до президентских выборов в штатах осенью 2024 года.