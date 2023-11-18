При этом пресс-секретарь Путина напоминает о небезопасности использования смартфонов на iOS.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью YouTube каналу «МГИМО360 TV» заявил, что всё ещё пользуется американским смартфоном iPhone. По его словам, кто в Кремле уже отказался от телефонов на iOS, кто-то ещё нет, а сам Песков продолжает пользоваться американской разработкой. Более того, Песков считает, что iPhone - прекрасное изобретение, а iOS - это то, что пока что Россия не смогла сделать у себя в стране. При этом российский чиновник подчёркивает небезопасность американских смартфонов для россиян. Песков утверждает, что система iOS совершенная для жителей Соединённых Штатов Америки, но никак не для нас граждан России, потому что она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности, сохранности персональных данных.

В начале июня Федеральная служба безопасности России сообщила о обнаружении совместно с ФСО операции американской разведывательной активности, осуществлённой через вирусную программу, нацеленную на мобильные устройства Apple. Специалисты выявили нештатные ситуации, которые свойственны только пользователям устройств Apple и вызванные функционированием ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения. Это ПО использовало уязвимости в программном обеспечении, которые были предусмотрены производителем. В результате от использования iPhone в рабочих целях отказались несколько российских ведомств, включая Министерство транспорта, Министерство промышленности и торговли, Министерство цифровой политики и организации «Ростех», «Росавиация»