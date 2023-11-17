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Помощник Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по вопросам энергетики Джеффри Пайетт на брифинге в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявила, что Вашингтон и Пекин находятся в очень интенсивной кооперации по вопросам санкций против России.
По словам американской чиновницы, американские власти скооперированы с китайскими партнёрами по всем вопросам, затрагивающим ценовой потолок на российскую нефть и санкционный режим.
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Стоит напомнить, что с декабря 2022 года страны Запада утвердили потолок цен на российскую нефть, обозначив стоимость за один баррель в 60 американских долларов, а Европейский союз и вовсе наложил эмбарго на закупку российского сырья. Через несколько месяцев ограничение также задело нефтепродукты. В ответ на это Россия перенаправила потоки нефти и нефтепродуктов в Азию, законодательно утвердив запрет на поставку сырья иностранным лицам, которые используют механизм фиксации предельной цены.
При этом, по данным независимого ценового агентства Argus Media, российская нефть марки Urals торгуется на рынке по цене 74 доллара за баррель.