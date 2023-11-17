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Nacvark
В США рассказали о кооперации с Китаем по теме антироссийских санкций
Речь идёт о ценовых потолках на российскую нефть.

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Помощник Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по вопросам энергетики Джеффри Пайетт на брифинге в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявила, что Вашингтон и Пекин находятся в очень интенсивной кооперации по вопросам санкций против России.

По словам американской чиновницы, американские власти скооперированы с китайскими партнёрами по всем вопросам, затрагивающим ценовой потолок на российскую нефть и санкционный режим.

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Стоит напомнить, что с декабря 2022 года страны Запада утвердили потолок цен на российскую нефть, обозначив стоимость за один баррель в 60 американских долларов, а Европейский союз и вовсе наложил эмбарго на закупку российского сырья. Через несколько месяцев ограничение также задело нефтепродукты. В ответ на это Россия перенаправила потоки нефти и нефтепродуктов в Азию, законодательно утвердив запрет на поставку сырья иностранным лицам, которые используют механизм фиксации предельной цены.

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При этом, по данным независимого ценового агентства Argus Media, российская нефть марки Urals торгуется на рынке по цене 74 доллара за баррель. 

#россия #сша #китай
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