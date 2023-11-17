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Nacvark
The Wall Street Journal: На поле боя нет признаков того, что Россия проигрывает
Автор статьи утверждает, что российское государство не истощается в отличие от Украины.

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Издание The Wall Street Journal опубликовало статью авторства бывшего офицера Национальной разведки Соединённых Штатов Америки Юджина Румера, в которой рассказывается, что ситуация на поле боя никак не говорит об истощении России в боевых действиях на украинских территориях.

Автор отмечает, что контрнаступление украинской армии не привело к значительному прорыву, который мог бы укрепить позицию Киева в переговорах, и на фоне этого поддержка Украины в штатах ещё больше пошатнулась. На поле боя нет признаков того, что Россия проигрывает из-за истощения. Российская экономика хоть и пострадала, но не была уничтожена санкциями, на что изначально брали расчёт. Власть в руках российского президента Владимира Путина, наоборот, окрепла, а провальный июньский вооружённый мятеж Евгения Пригожина лишь усилил её.

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Оборонно-промышленный комплекс России позволяет наращивать производство боеприпасов и даже старые советские заводы превосходят возможности западных стран производить те же самые артиллерийские снаряды, необходимые украинской армии.

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В статье The Wall Street Journal указывается на то, что Россия не истощается в этом конфликте так сильно, как Украина, которая напрямую зависит от западных поставок вооружения.

#россия #украина
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