реклама
Издание The Wall Street Journal опубликовало статью авторства бывшего офицера Национальной разведки Соединённых Штатов Америки Юджина Румера, в которой рассказывается, что ситуация на поле боя никак не говорит об истощении России в боевых действиях на украинских территориях.
Автор отмечает, что контрнаступление украинской армии не привело к значительному прорыву, который мог бы укрепить позицию Киева в переговорах, и на фоне этого поддержка Украины в штатах ещё больше пошатнулась. На поле боя нет признаков того, что Россия проигрывает из-за истощения. Российская экономика хоть и пострадала, но не была уничтожена санкциями, на что изначально брали расчёт. Власть в руках российского президента Владимира Путина, наоборот, окрепла, а провальный июньский вооружённый мятеж Евгения Пригожина лишь усилил её.
реклама
Оборонно-промышленный комплекс России позволяет наращивать производство боеприпасов и даже старые советские заводы превосходят возможности западных стран производить те же самые артиллерийские снаряды, необходимые украинской армии.
В статье The Wall Street Journal указывается на то, что Россия не истощается в этом конфликте так сильно, как Украина, которая напрямую зависит от западных поставок вооружения.