Автор статьи утверждает, что российское государство не истощается в отличие от Украины.

Издание The Wall Street Journal опубликовало статью авторства бывшего офицера Национальной разведки Соединённых Штатов Америки Юджина Румера, в которой рассказывается, что ситуация на поле боя никак не говорит об истощении России в боевых действиях на украинских территориях.

Автор отмечает, что контрнаступление украинской армии не привело к значительному прорыву, который мог бы укрепить позицию Киева в переговорах, и на фоне этого поддержка Украины в штатах ещё больше пошатнулась. На поле боя нет признаков того, что Россия проигрывает из-за истощения. Российская экономика хоть и пострадала, но не была уничтожена санкциями, на что изначально брали расчёт. Власть в руках российского президента Владимира Путина, наоборот, окрепла, а провальный июньский вооружённый мятеж Евгения Пригожина лишь усилил её.

реклама

Оборонно-промышленный комплекс России позволяет наращивать производство боеприпасов и даже старые советские заводы превосходят возможности западных стран производить те же самые артиллерийские снаряды, необходимые украинской армии.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

В статье The Wall Street Journal указывается на то, что Россия не истощается в этом конфликте так сильно, как Украина, которая напрямую зависит от западных поставок вооружения.