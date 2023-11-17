«Его уже не остановить», - добавил российский министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о запущенном в рамках союза BRICS процессе «дедолларизации», предполагающего переход на способы расчёты, которые не зависят от американского доллара. Соответствующие рекомендации об альтернативных платёжных платформах были разосланы министрам финансов странам-участникам объединения.

По словам российского министра, президент Бразилии Лула де Силва также выступил с идеей о том, чтобы Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), куда входят страны американских континентов, обезопасило себя от злоупотребления долларом в своих торговых и экономических связях.

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Ранее российский президент Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума объединения в рамках XV саммита BRICS (Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика) сообщил об объективном и необратимом процессе «дедолларизации», резюмируя о сокращении доли американского доллара в экспортно-импортных операциях в рамках объединения BRICS - всего 28,7% от общего числа операций.