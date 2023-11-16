Американский чиновник утверждает, что ночами думает, как защитить украинскую энергосистему.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью журналу Puck ответил на вопрос, что мешает ему спать по ночам. Причина бессонницы американского чиновника - мысли об Украине.

По словам Салливана, ночью он лежит и думает, как защитить украинскую энергосистему от российских обстрелов. Стоит отметить, что по заявлению украинских властей, Россия начнёт атаковать энергетическую инфраструктуру Украины после того, как температура в стране станет стабильно минусовой.

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Более того, ему также мешают спать мысли о ситуации на Ближнем Востоке и возможных угрозах следующего дня.

«Седьмое октября (вторжение ХАМАС в Израиль) было неожиданным событием... И я начал спрашивать себя, свою команду, каждый день, каждую ночь: какое событие будет следующим?»

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Ранее Джейк Салливан признал, что по данным американских разведывательных служб, Китай не поставлял России никакое вооружение. До этого момента в Соединённых Штатах Америки настаивали на обратном, не доверяя китайским властям в их опровержениях этому.