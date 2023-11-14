Американцы долгое время подозревали китайцев в поставках оружия россиянам.

Продолжительное время американские официальные лица выражали подозрение, что Китай может оказывать России военную помощь путём отправки вооружения. Подобные подозрения присутствовали и у Европейского союза с Украиной, однако они не забывали упомянуть, что конкретного подтверждения этому нет. В то же время американцы долгое время не отступали от своей позиции.

Однако сейчас советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что по последним оценкам американских спец. служб Китай не поставлял оружие России для применения против Украины. Однако тут американский чиновник допустил оговорку, о которой не забыл упомянуть позже: под «последней оценкой» он имел данные по состоянию на несколько дней назад, по этой причине необходимо перепроверить информацию.

реклама

Уже в среду китайский лидер Си Цзиньпин посетит Соединённые Штаты Америки, где встретится с американским президентом Джо Байденом. Джейк Салливан утверждает, что Байден заинтересован в восстановлении сотрудничества между китайским и американским государством в военной сфере, так как это отвечает интересам национальной безопасности штатов.