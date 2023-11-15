Палестинские силы разместили в больнице туннели, штабы, склады с оружием и оказывают сопротивление израильским военным.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступила с заявлением, что госпиталь «Аш-Шифа» в центре Газы используется силами ХАМАС как командный штаб движения. Под больнице находится комплекс туннелей, где могут находится командиры палестинского движения. По этой причине территория объекта вокруг усиленно обстреливается израильской армией, хотя медицинский персонал сообщает, что в здании укрывается порядка 700 пациентов, 700 работников и около 2 - 3 тысяч палестинцев, которые боятся выходить наружу из-за обстрелов поблизости.

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх заявила, что американская разведка располагает информацией, подтверждающей разведывательные данные Израиля о использованиями силами ХАМАС и группировки «Исламский джихад» госпиталя в военных интересах, в том числе для планирования военных операций и содержания заложников.

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Американская чиновница утверждает, что палестинские движения разместили в больнице туннели, штабы, склады с оружием и оказывают сопротивление израильским военным, ведущим бои на подступах к зданию.

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Информация американской разведки была рассекречена во вторник.