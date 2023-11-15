реклама
Бывший Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки и экс-директор Центрального разведывательного управления страны Майк Пампео войдёт в управляющий состав украинского телеоператора связи «Киевстар»
Как сообщает материнская компания телеоператора VEON, американец войдёт в руководство как партнёр стратегической, финансовой консалтинговой и инвестиционной фирмы Impact Investments, стремящейся развивать долгосрочное сотрудничество с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах. Он будет исполнять функции неисполнительного директора.
реклама
Бывший американский чиновник также отреагировал на своё назначение, отметив, что благодаря частному предпринимательству и инвестициям Украина сможет обеспечить своё будущее и успех. Он с нетерпением ждёт возможности внести свой вклад в это.
Известно, что Майк Помпео является членом Республиканской партии и с 2018 по 2021 год занимал должность Государственного секретаря в кабинете Дональда Трампа. С 2017 по 2018 год он находился на посту директора Центрального разведывательного управления страны.