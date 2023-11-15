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Nacvark
Минобороны Украины об ударе по 128-й бригаде: Все меры предосторожности были проигнорированы
Бойцы подразделения были поражены ракетным ударом российской армии во время награждения возле линии боевого соприкосновения.

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В начале ноября была новость о том, что российская армия нанесла удар ракетой «Искандер-М» по позиции 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время награждения личного состава государственными наградами, проводившегося недалеко от линии боевого соприкосновения. Как итог, десятки солдат и офицеров погибли, ещё больше понесли ранения.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о деталях проверки обстоятельств ракетного удара, в результате которого погибло 19 бойцов (ранее звучала другая цифра). Он утверждает, что сейчас все обстоятельства известны поминутно.

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По словам украинского министра, когда бойцов собирали во дворе дома для награждения, были проигнорированы все правила маскировки, в том числе на открытом месте было припарковано более десяти военных автомобилей. В это время в небе летал российский беспилотник-разведчик, в области действовала воздушная тревога, а военных предупредили о работе в секторе вражеского дрона. Более того, когда ракета была запущена, была объявлена ракетная угроза, но военные по-прежнему стояли в строю.

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Умеров сообщает, что дело расследует Государственное бюро расследований и все виновные понесут законное наказание. Он также поручил Генеральному штабу Украины проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях: «Обращаюсь ко всем командирам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение к базовым мерам безопасности недопустимо»

#россия #украина
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