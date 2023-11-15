реклама
В начале ноября была новость о том, что российская армия нанесла удар ракетой «Искандер-М» по позиции 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время награждения личного состава государственными наградами, проводившегося недалеко от линии боевого соприкосновения. Как итог, десятки солдат и офицеров погибли, ещё больше понесли ранения.
Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о деталях проверки обстоятельств ракетного удара, в результате которого погибло 19 бойцов (ранее звучала другая цифра). Он утверждает, что сейчас все обстоятельства известны поминутно.
реклама
По словам украинского министра, когда бойцов собирали во дворе дома для награждения, были проигнорированы все правила маскировки, в том числе на открытом месте было припарковано более десяти военных автомобилей. В это время в небе летал российский беспилотник-разведчик, в области действовала воздушная тревога, а военных предупредили о работе в секторе вражеского дрона. Более того, когда ракета была запущена, была объявлена ракетная угроза, но военные по-прежнему стояли в строю.
Умеров сообщает, что дело расследует Государственное бюро расследований и все виновные понесут законное наказание. Он также поручил Генеральному штабу Украины проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях: «Обращаюсь ко всем командирам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение к базовым мерам безопасности недопустимо»