Бойцы подразделения были поражены ракетным ударом российской армии во время награждения возле линии боевого соприкосновения.

В начале ноября была новость о том, что российская армия нанесла удар ракетой «Искандер-М» по позиции 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время награждения личного состава государственными наградами, проводившегося недалеко от линии боевого соприкосновения. Как итог, десятки солдат и офицеров погибли, ещё больше понесли ранения.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о деталях проверки обстоятельств ракетного удара, в результате которого погибло 19 бойцов (ранее звучала другая цифра). Он утверждает, что сейчас все обстоятельства известны поминутно.

реклама

По словам украинского министра, когда бойцов собирали во дворе дома для награждения, были проигнорированы все правила маскировки, в том числе на открытом месте было припарковано более десяти военных автомобилей. В это время в небе летал российский беспилотник-разведчик, в области действовала воздушная тревога, а военных предупредили о работе в секторе вражеского дрона. Более того, когда ракета была запущена, была объявлена ракетная угроза, но военные по-прежнему стояли в строю.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Умеров сообщает, что дело расследует Государственное бюро расследований и все виновные понесут законное наказание. Он также поручил Генеральному штабу Украины проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях: «Обращаюсь ко всем командирам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение к базовым мерам безопасности недопустимо»